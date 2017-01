"Flamandisation" de la Belgique: mythe ou réalité?

Il y a un dossier où la disparité entre le nord et le sud du pays a fait également beaucoup de bruit : celui des numéros INAMI. Le numéro INAMI, c’est le précieux sésame qui permet aux diplômés en médecine d’exercer leur profession. Or, ces numéros sont répartis entre la Flandre et la Wallonie : 60% au nord, 40% au sud. Problème : la Wallonie fait face à une importante pénurie de médecins. Elle souhaite donc que l’on revoie la répartition des numéros INAMI. Mais est-ce que les francophones ne portent pas une responsabilité dans ce dossier ? Il est vrai que les socialistes ont été en charge de la Santé pendant 6 ans avant Maggie De Block. Dans ce dossier comme dans d’autres, les francophones ont quelque part été complices de la flamandisation. L’explication, selon le politologue Jean Faniel : les francophones avaient plus à perdre qu’à gagner : "Il y a une crainte sans doute aussi du côté des francophones que si on demande un peu trop à revoir les clés de répartition, on ne parte dans un processus de renégociation qui pourrait remettre alors beaucoup de choses en question. Notamment, les mécanismes de solidarité qui profitent sans doute davantage aux francophones qu’aux néerlandophones."

La Belgique est-elle en train de se flamandiser ? La question est récurrente dans les médias francophones. Etonnamment, au nord du pays, les articles ou reportages sur le sujet sont quasi-introuvables. Rik Van Cauwelaert est chroniqueur au journal flamand De Tijd et il a son explication : "C’est parce qu’ils n’ont pas ce sentiment-là. C’est la démonstration qu’on vit dans deux pays différents et que les sensibilités dans les médias francophones et dans les médias flamands sont complètement différentes."

