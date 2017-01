Des médicaments trop chers et une e-cigarette révolutionnaire?

Ils sont de plus en plus efficaces mais leurs prix explosent. Les nouveaux traitements contre le cancer, l’hépatite C ou encore la sclérose en plaques peuvent atteindre des sommes astronomiques, jusqu’à 100.000 euros par an. Les firmes pharmaceutiques à l’appétit financier dévorant semblent aujourd’hui hyper puissantes. Avec leurs médicaments, ces firmes ont conscience de commercialiser des années de vie supplémentaires pour les patients et en demandent le prix fort. A tel point que notre système de sécurité sociale est en danger et que ces nouveaux traitements pourtant vitaux deviennent inaccessibles aux malades.

Une équipe de Questions à la Une s'est donc intéressée aux prix exorbitants de ces nouvelles molécules. Elle a tenté de comprendre pourquoi ces médicaments étaient si chers et quelles pouvaient être les conséquences de ce coût sur les malades.

Une enquête de Sylvie Duquenoy et Stéphanie De Smedt