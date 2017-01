Des prix exorbitants pour des médicaments essentiels à la vie

Un exemple, celui de l’entreprise américaine Giléad qui commercialise le Sovaldi. Ce médicament est révolutionnaire. Il permet de guérir une maladie jusque-là incurable : l’hépatite C. Mais le prix du Sovaldi a defrayé la chronique : cette pilule, on l’appelle aussi ĺa pilule "IPhone". Une seule d’entre elle vaut 514 euros et le traitement dure au minimum trois mois. Ce qui nous fait un total de 43 000€. Une somme astronomique.

L’équipe de Questions à la Une a voulu comprendre comment était fixé le prix de ce médicament. Le coût de la recherche ? Ce n’est pas Giléad qui a conçu la molécule. L’entreprise a en fait racheté la start-up qui a découvert la molécule. En un an, l’entreprise a déjà rentabilisé son investissement et amorti les frais de recherche, d’après une étude réalisée par Solidaris. Giléad nous explique aussi que le prix est déterminé par la valeur du médicament pour le patient et la santé publique et insiste sur le fait que le Sovaldi permet à l’État de réaliser de grosses économies vu qu'il est le premier médicament à guérir l'hépatite C.

Mais nous avons trouvé une autre piste de réponse du côté de Médecins du Monde qui a analysé dans les détails la stratégie de l’entreprise a fait un constat plutôt interpellant: "La nouvelle approche des firmes pharmaceutiques n’est plus de vendre des médicaments en fonction du coût de production et du coût de recherche mais d’estimer la valeur du médicament, explique Xavier De Bethune, directeur médical de Médecins du monde. Comment estime-t-on la valeur d’un médicament ? On va regarder le nombre d’années de vie supplémentaires qu’un médicament peut offrir. Et à partir du moment où on peut dire " si je vous prescris ce médicament, vous allez vivre cinq ou six ans de plus, qu’est-ce que vous êtes prêts à payer pour avoir cinq ou six ans de vie supplémentaires en bonne santé ? " Des économistes ont étudié la question et ils ont chiffré la valeur d'une année de vie en bonne santé : 40 000 euros. Est-ce un hasard si trois mois de traitement au Sovaldi coûte 43 000 euros? En tout cas, le business est plus que rentable. En 2015, Giléad a réalisé 18 milliards de bénéfice. L'entreprise a été 5 fois plus rentable que l’industrie du luxe.