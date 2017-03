Appels à témoins - Le mariage, un vrai business?

De plus en plus, le budget d'un mariage frôle les 25 000 euros. Questions à la Une voudrait analyser l'offre accessible aux futurs mariés et constater si oui ou non, des pratiques abusives existent... En d'autres termes, le mariage est-il un attrape pigeon?

Pour mener à bien cette enquête, nous avons besoin de votre témoignage:

- Vous vous mariez très prochainement ou vous connaissez des proches qui vont se marier.

- Vous vous mariez au mois d'avril 2017 - début mai 2017.

- Vous acceptez qu'on vous suive pendant l'organisation de votre fête et/ou pendant votre mariage.

- Vous avez des concepts originaux à nous montrer autour du mariage.

- Vous avez (eu) un sentiment d'arnaque pendant l'organisation de votre mariage.

- Vous avez l'impression de participer à un vrai business? Vous avez le sentiment d'avoir une inscription "pigeon" sur le front.

- Vous avez engagé une somme d'argent et finalement, vous vous êtes séparés avant votre mariage. Avez-vous récupéré les mises de départ?

- Vous avez dépensé/dépensez beaucoup d'argent pour votre mariage. Quels sont les budgets en général?

- Vous avez des coups de gueule à faire autour de l'organisation de votre mariage.

- Vous avez décidé de vous marier à l'étranger (Sud de la France et beaucoup plus loin).

- Vous organisez un enterrement de vie de garçon ou jeune fille et le concept vaut le détour.

