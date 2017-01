10 000 familles quittent Bruxelles chaque année

Valérie Asnong vient de signer l’acte de vente de sa maison à Jette. Elle a quitté Bruxelles depuis deux ans avec tristesse : "Je suis de Jette. Mes grands-parents étaient de Jette. J’ai été baptisée à Jette. Mes enfants aussi. Je me suis mariée à Jette. Toute ma vie était à Jette. Mais la population a fort changé, la sécurité dans les rues également. Nous avons été victimes d’actes de violence sur nos véhicules. On a eu des carreaux cassés deux fois en trois mois dans un quartier où on croyait être en sécurité. A partir du moment où cette violence et cette insécurité commençaient à s’approcher de mon domicile et de ma vie familiale, ça devenait étouffant."



Ce sont aussi les problèmes de mobilité qui ont convaincu Valérie de déménager : "Là où j’habite maintenant, j’ai énormément de kilomètres à faire. Mais quand à Bruxelles, je vais mettre deux heures pour faire 14 km. Là-bas, je peux faire 100 km sur une journée sans passer deux heures dans ma voiture. Rien que ça, c’est un bonheur." Chaque matin, ce sont 140 000 véhicules de navetteurs qui entrent à Bruxelles et qui engorgent ses artères. Avec ce trafic et ses nombreux chantiers, la capitale belge est une des villes les plus embouteillées d’Europe.

Et puis, il y a le coût de l’immobilier : impayable, exorbitant, excessif. Les qualificatifs ne manquent pas aux Bruxellois contraints de quitter Bruxelles à cause de loyers hors de prix. "70% des Bruxellois payent trop pour se loger. Si on dit qu’1/3 du revenu convient à se loger. Pour 70% des Bruxellois, c’est supérieur à ce montant." confirme Eric Corijn, sociologue et professeur de géographie sociale et culturelle (VUB).