Les larmes de Tatiana Silva : "C'est avec un pincement au coeur que je pars "

Comment cela s'est-il passé ?

C’était une vraie surprise. Mais je n’ai pas hésité quand TF1 me l’a proposé ! Je devais grandir et me lancer dans un nouveau challenge après sept ans au service météo de la RTBF. Sans compter que je vais travailler avec Evelyne Dhéliat qui est pour moi une référence, un modèle, d’une élégance rare et pleine de gentillesse.

Et maintenant, quelles sont vos attentes pour l’avenir ?

Je reste attachée à la météo, c’est mon métier, ma passion. Et je veux me concentrer là-dessus.

Après 7 ans au sein de la météo de la RTBF, êtes-vous nostalgique ?

C’est vrai que c’est une ambiance très familiale ici chez Keywall avec l’équipe météo. On est une petite équipe et on se connait tous. Mais je vais pas totalement quitter la RTBF car je vais déjà revenir lundi prochain pour une chronique dans Vis ta Mine et dans les prochaines semaines dans C’est du belge.

Bien qu'elle quitte la météo de nos chaînes, Tatiana Silva ne quitte pas le ciel de la RTBF ! Elle sera toujours bien présente à travers ses chroniques et nous lui souhaitons un très bon vent pour la belle aventure qui l'attend.