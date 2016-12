Fin de la série "Prof T.": une escort-girl au coeur de l'intrigue

Dans l'avant-dernier épisode intitulé "L’âge tendre", Nolan, un brillant étudiant en première année de lettres modernes, a disparu. Il est possible qu’il s’agisse d’un acte de désespoir, mais les inspecteurs Lise Doumère et Dan Levasseur découvrent rapidement qu’il s’agit d’une disparition inquiétante. Le professeur T. demande à intégrer de nouveau l’équipe. Le commissaire Flamand, toujours en colère, finit pourtant par accepter. Le professeur T. a pris d’étranges habitudes : il reçoit chaque semaine une escort-girl qu’il paie… simplement pour discuter. Dan arrache enfin un rendez-vous à Lise.

Le dernier épisode, "L’origine du monde", débute avec la mort de cette même escort-girl dans l'appartement de T. Les inspecteurs découvrent rapidement que son suicide apparent a été mis en scène. T. rentre dans l’œil du cyclone lorsqu’on découvre que la victime n’est autre que Tamara, avec qui il entretient des relations superficielles chaque semaine. Malgré la décision du commissaire Flamand de le retirer de l’enquête, T. s’entête et perd peu à peu pied avec la réalité. L’inspecteur Rabet est de retour au commissariat après un congé de trois semaines, et il n’a pas oublié l’humiliation subie à cause de T. Entre Dan et Élise, après leur rendez-vous raté, c’est la guerre froide. Le père de Lise met de l’huile sur le feu en déclarant que Dan ferait un bon fiancé.

Avec Mathieu BISSON, Fleur GEFFRIER, Amir EL KACEM, Zoé FELIX, ...

"Prof T." est une coproduction VEMA Production, Stromboli Pictures, RTBF avec la participation de TF1.

Adaptation, scénario et dialogues : Elsa MARPEAU

D'après la série "Professor T" créée par Paul Piedfort et Eric Wirix / Skyline Entertainment pour la VRT.

Réalisation : Nicolas CUCHE

Musique originale : Christophe LA PINTA