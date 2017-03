Laetitia Millot se remet de son hospitalisation

Il y a quelques jour, la comédienne de 36 ans a été opérée à Rouen afin de combattre une maladie gynécologique très douloureuse dont elle souffre, l'endrométriose. Une maladie qui pourrait l’empêcher d'avoir des enfants.

Laetissia a voulu rapidement rassurer ses fans via son compte Instagram où elle a posté une photo accompagnée d'un message: "Merci pour vos messages de soutien. L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée #combatcontreendometriose#espoirBébé. Merci à toute l'équipe du CHU de Rouen, ils ont rendu mon hospitalisation la plus agréable possible. Humainement et professionnellement extra. Continuons ce combat contre l'#endometriose #endometriosis."

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons que son rêve de maternité pourra bientôt se réaliser.