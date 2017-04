Cette actrice prête sa voix à la Schtroumpfette...

C'est en effet la première fois que Laëtitia se lance au cinéma ! S'il ne s'agit pour l'instant que d'un doublage, ce nouveau projet montre le large potentiel de la comédienne de 36 ans.

Après le grand succès de la saga "La vengeance aux yeux clairs", la carrière de Lætitia semble dépasser l’enceinte du Mistral. Elle reste cependant fidèle à "Plus belle la vie" et au rôle de Mélanie qu'elle incarne depuis 2004. Si Laëtitia a déjà dû s'absenter plusieurs mois des plateaux du feuilleton marseillais, elle a promis son retour pour la saison 13, actuellement en tournage et à voir très prochainement sur La Deux !