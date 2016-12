Votre réveillon de Noël sera musical grâce à André Rieu

Accompagné de son orchestre de 60 musiciens et de nombreux solistes, André Rieu et son fameux violon Stradivarius vous offrira ce que vous attendez de lui : un programme coloré plein de surprises, allant des ballades romantiques aux valses les plus célèbres.

Le concert annuel d’André Rieu est l’un des plus populaires au monde. Il représente 35 millions de DVD et CD vendus, 411 disques de platine, 171 disques d’or et plus d’un million et demi de fans sur Facebook. Il n’y a pas un continent qui ne soit fasciné par ses valses, de l’Asie à l’Europe, en passant par l’Australie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud.