Le concert de Nouvel An en direct de Vienne !

Comme le veut la tradition, l'Orchestre Philharmonique de Vienne présentera à l’occasion du Nouvel an, un programme de musique à la fois entraînante et nostalgique du riche répertoire de la famille Strauss et de ses contemporains.

Cette année 2017, c'est Gustavo Dudamel sera à la baguette.

Commencez l'année au son du Beau Danube Bleu, de la Marche de Radetzky, de polkas et de valses composées par les Strauss.

Le Concert du Nouvel An ravit chaque année les spectateurs installés dans la célèbre Salle dorée du Musikverein, mais est également suivi par des millions de téléspectateurs dans plus de 50 pays. A travers ce concert, l’Orchestre philharmonique de Vienne entend donner une interprétation musicale de qualité tout en transmettant un message d’espoir, d’amitié et de paix.

Cette année encore, Patrick Leterme présente le concert, dès 11h45 sur Musiq'3 et en télévision sur la Une.