Moto GP Argentine : Maverick Vinales, la confirmation ?

Si le néo-pilote Yamaha a ébloui pour sa première course avec les bleus, c'est vers Valentino Rossi, qui avait réussi à accrocher le podium malgré une qualification laborieuse (10e) que tous les regards étaient tournés. Pendant que les bleus riaient, c'était un peu la soupe à la grimace ailleurs ; les pilotes Honda Marquez et Pedrosa terminaient la course respectivement 4 et 5e tandis que le champion en titre Lorenzo ne faisait pas mieux qu'une 11e place au guidon de sa Ducati.