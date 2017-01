L'actu d'Antoine Duléry: un film avec Johnny et une enquête sur La Une

"Chacun sa vie" avec Jean Dujardin, Johnny Hallyday et Antoine Duléry - © Tous droits réservés

La première image de la prochaine réalisation de Claude Lelouch, qui sera en salle le 15 mars prochain, a été dévoilée. Celle-ci présente trois acteurs phares de "Chacun sa vie", à savoir Jean Dujardin, Johnny Hallyday et Antoine Duléry se prenant tous les trois en photo.

Au casting du prochain film, on retrouvera aussi Nadia Farès, Christophe Lambert, Chantal Ladesou, Gérard Darmon, Samuel Benchetrit, Jean-Marie Bigard, mais aussi Liane Foly, Francis Huster, Pauline Lefèvre etc. L'intrigue portera sur l'univers de la justice et sur la notion d'intime conviction.