Matière Grise vante les mérites de l'urine / Interview exclusive

Boire son pipi pour être en bonne santé ?

On ne le sait sans doute pas assez mais l’urine a d’incroyables pouvoirs. Notre fluide universel est donc très injustement méprisé ! Nous en produisons, en moyenne, 38.000 litres sur notre vie. Longtemps considérée comme un simple déchet de notre corps, l’urine serait en fait un précieux liquide, capable d’étonnantes prouesses. De nombreux chercheurs, dans le monde entier, se sont penchés sur la question. Ils se sont rendu compte que dans certaines cultures, l’urine est utilisée depuis très longtemps comme remède à de nombreux maux. Dès lors, ils ont décidé de briser les tabous et d’étudier notre fluide sous toutes les coutures. Que ça soit en médecine, mais aussi pour l’agriculture ou comme carburant pour fusée, notre liquide jaune pourrait donc avoir un autre but que de finir dans nos toilettes. De la Chine au Danemark en passant par les Etats-Unis, partons à la découverte des superpouvoirs de l’urine.