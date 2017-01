Matière Grise "Le mystère d’une mort révélé 77 millions d’années plus tard" / Extraits Heureusement la recherche et les technologies permettent d’accomplir des prouesses plus réalistes. Par exemple l’autopsie d’un dinosaure justement ; qui a été retrouvé momifié, et dont le dernier repas est resté intact dans l’estomac. Grâce à ces recherches on a pu réaliser, pour la première fois, la reconstitution complète de l’anatomie d’un dinosaure.