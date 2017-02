Matière Grise "Le microbiote" / Extrait Chacun de nous est composé de milliards de cellules. Mais savez-vous que nous abritons 10 fois plus de bactéries que de cellules ? En réalité chaque être humain est un écosystème. Dans lequel d’innombrables micro-organismes vivent et communiquent. L’ensemble de ces bactéries, on l’appelle le microbiote. Il influence tellement notre santé qu’il est considéré comme un véritable organe ; dont le potentiel est fabuleux…