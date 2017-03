Matière Grise "le burn-out" / Extrait S'il y a bien un phénomène de société dont on entend beaucoup parler, c'est celui du Burn Out. Et de ses conséquences sur la santé. Mais que se passe-t-il réellement dans le corps d'une personne qui traverse un Burn Out ? Est-ce une maladie ? Certains sont-ils plus exposés que d'autres ? Et comment se soigne-t-on ? En fait, il y a beaucoup à apprendre sur ce syndrome qui fait de plus en plus de dégâts.