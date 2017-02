Matière Grise "L’Homme sur Mars" / Extrait Envoyer un homme sur Mars. Jusqu’il y a peu cette idée relevait encore de la pure science-fiction. Et d’ailleurs les films ne manquent pas. En même temps cette idée pourrait, et devrait même un jour, devenir réalité. En tout cas la Nasa y croit dur comme fer. Elle y travaille très concrètement, dans le cadre de l’un de ses programmes les plus ambitieux. Comment compte-elle s’y prendre pour envoyer une mission habitée sur Mars et la faire revenir ? Par ailleurs quels sont les principaux obstacles à surmonter ? Matière Grise vous propose de vous emmener au cœur de cette mission hors du commun....