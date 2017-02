Matière Grise "Hors-Série: Tous enceintes !" / Extrait Certaines femmes naissent sans utérus. D’autres doivent s’en passer à la suite d’un accident ou d’une maladie. Impossible alors de porter un bébé ? Plus aujourd’hui ! Car la greffe d’utérus permet désormais de redonner espoir à de nombreuses familles. On peut même aller beaucoup plus loin ! Et imaginer qu’un jour tout le monde puisse être enceinte. Tout le monde ? Oui. Y compris les hommes…