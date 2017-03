Matière Grise Hors-Série "San Francisco - La Ruée vers l’Ouest" / Extrait San Francisco n’est vraiment pas une ville comme les autres. Tout le monde y vit et respire au rythme, effréné, de l’innovation. Super-connectés, les habitants passent le plus clair de leur temps les yeux rivés sur des écrans. Pour des entrepreneurs audacieux, prêts à investir leur énergie et beaucoup de leur… matière grise, il y a donc certainement des marchés à conquérir ! La Silicon Valley représente l’un des horizons les plus attractifs du monde, particulièrement pour ceux qui fourmillent d’idées novatrices. Y compris des Belges, pleins d’ardeur et de créativité, qui ont eu le cran de se lancer dans cette nouvelle Ruée vers l’Ouest. Ils ont accepté de nous montrer leurs étonnants parcours…