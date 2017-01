La phobie des trous ? Ça existe ! Geoff Cole est chercheur en psychologie et spécialiste des stress visuels à l’Université de l'Essex en Angleterre. Il a mené une étude très sérieuse sur la peur des trous, appelée aussi « trypophobie ». Pour certaines personnes trypophobes, regarder des petits trous circulaires proches les uns des autres, est un peu inconfortable. Mais pour d'autres, ça peut leur gâcher toute la journée. Ils ne peuvent plus s'empêcher de penser à cette image qui les obsède. Des images trypophobiques, il y en a un peu partout autour de nous. On pourrait penser que la trypophobie ne concerne que des personnes un peu perturbées. Mais selon le chercheur, elle concernerait un nombre non négligeable d'entre nous, à commencer par lui-même.