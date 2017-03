Et vous, calculez-vous vos nombres de pas ?

La santé hyper connectée ! La santé hyper connectée Vous calculez vos heures de sommeil, le nombre de pas que vous faites en une journée, les calories que vous brulez ou votre rythme cardiaque ? Dans ce cas vous êtes ce que l'on appelle un « life-logger ». Un mot anglais pour désigner des passionnés de nouvelles technologies qui, comme vous, cherchent à tout contrôler et quantifier. C'est évidemment aux Etats-Unis que l'on trouve les plus acharnés de ces life-loggers, qui utilisent en permanence leurs smartphones, bracelets, montres et autres cameras connectés pour garder toujours un oeil sur leur santé, et plus généralement sur chacune des facettes de leur vie. San Francisco accueille d'ailleurs, chaque année, le plus grand rassemblement et la plus grande conférence mondiale sur la question, qui est en train de révolutionner nos comportements et notre rapport au bien-être.