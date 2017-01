"Lucifer", une série policière pleine d'humour sur La Une

Lassé et mécontent de sa position de "Seigneur des Enfers", Lucifer Morningstar démissionne et abandonne le trône de son royaume pour la bouillonnante et non moins impure Los Angeles. Dans la Cité des anges, l'ex maître diabolique est le patron d'un nightclub baptisé "Lux". Quand une star de la Pop est sauvagement assassinée sous ses yeux, il décide de partir à la recherche du coupable et croise sur sa route Chloe Dancer, une femme flic qui résiste à ses charmes et lui met constamment des bâtons dans les roues. Alors que l'improbable duo s'entraide pour venir à bout de l'enquête, l'ange Amenadiel est envoyé à Los Angeles par Dieu pour tenter de convaincre Lucifer de regagner son royaume. L'ancien Seigneur des Enfers cèdera-t-il aux sirènes du Mal qui l'appellent ou se laissera-t-il tenter par le Bien, vers lequel l'inspecteur Chloe Dancer semble peu à peu l'amener ?

Une série de 13 épisodes de 42 minutes créée par Tom Kapinos ("Dawson", "Californication").

Au commencement... (1/13)

Lucifer a quitté les Enfers et profite de sa nouvelle vie à Los Angeles. Il est l'heureux propriétaire d'une boîte de nuit, le LUX. L'ange Amenadiel vient le trouver pour le ramener à la raison mais il refuse de redevenir le seigneur des ténèbres. Lorsqu'une amie proche, Delilah, une star de la chanson, est assassinée sous ses yeux, il décide de collaborer avec le lieutenant de police Chloe Decker qui est chargée de l'enquête. Contrairement à toutes les autres femmes, elle semble parfaitement insensible à son charme vénéneux...

Le diable est parmi nous (2/13)

Quelques jours se sont déroulé depuis l'incident avec James Barnes. Lucifer consulte régulièrement Linda pour une thérapie en échange de paiement en nature. Chloé Decker de son côté est toujours en arrêt de travail, mais ne peut s'empêcher de revenir sur le terrain quand un paparazzi qu'elle a bien connu dans son enfance, est impliqué dans une affaire de meurtre. Lucifer décide d'aller l'aider dans l'enquête et par la même occasion, essayer de comprendre si ses accès d'humanité sont bien été causé par la jeune femme...