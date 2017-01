L'émission littéraire de la RTBF fait peau neuve

Aux côtés de Thierry Bellefroid et des lecteurs/lectrices qui accueillent l’émission et font de vraies recommandations de lecture, trois chroniqueurs : Michel Dufranne, Gorian Delpâture et Marie Vancustem. Leurs choix sont de plus en plus suivis. Mis en avant par certains éditeurs dans leur communication (Série Noire Gallimard, par exemple), repris par Livres Hebdo, les livres prescrits par l’émission font autorité. Et l'on voit des livres défendus dans l’émission mis en avant dans toutes les enseignes francophones de Belgique.