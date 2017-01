L'auteur du lundi 23 janvier

Alors qu'aucune sortie de conflit n'est encore envisageable dans la guerre contre l'Etat islamique, certains observateurs craignent que les enfants soldats n'aient atteint un niveau d'endoctrinement contre lequel aucune méthode de réhabilitation ne serait possible. Pire encore, de larges programmes de "couveuses" de jeunes combattants ont été dévoilés : éducation dès le plus jeune âge d'une deuxième génération de djihadistes entièrement "purs" de toute influence extérieure à l'Etat islamique, développement d'outils éducatifs uniques et désensibilisation à la violence. Le think tank anglais Quilliam a étudié pour l'ONU et l'Unesco cette inquiétante préparation d'une nouvelle vague de combattants à moyen terme, qui rappelle les jeunesses hitlériennes et leur vocation à créer de par- faits Aryens ou, plus récemment, les méthodes du parti Baas dans l'Irak de Saddam Hussein. Documents à l'appui, ce livre blanc inédit a été cité en exemple dans toute la presse anglo-saxonne : CNN, CBS, BBC, The Guardian, etc.