Daniel Pennac parle du retour des Malaussène dans Livrés à domicile

C'est chez la lectrice Noëlle Bribosia qu'est attendu cette semaine l'écrivain Daniel Pennac.

Dix-huit ans après les avoir quittés, Daniel Pennac revient sur les personnages de sa tribu qui ont fait son succès et dont les lecteurs se sont régalés au gré de leurs aventures. Dans ce nouveau polar décalé, au rythme endiablé, les personnages ont vieilli, se sont mariés, ont fait des études, ont eu des enfants (un index en fin de roman permet de s’y retrouver). La relève est donc assurée !

La petite Verdun que nous avions connue bébé a désormais 29 ans et est devenue juge d’instruction. Benjamin est toujours employé par les éditions du Talion. Il doit désormais assurer la sécurité des écrivains dont la vie est menacée par leurs révélations. L’ancien divisionnaire Coudrier, désormais à la retraite, continue à enquêter sur le cas Malaussène, bouc émissaire idéal. Et puis il y a les nouveaux personnages qui ancrent l’histoire dans notre époque. Le décor a bien changé, les réseaux sociaux et les portables ont fait leur apparition. L’auteur s’est adapté à l’air du temps et explore les travers de notre société, où fiction et réalité interagissent. Pennac s’amuse et multiplie les angles de vue.

Si le monde a changé, l’auteur n’a pas perdu de sa faconde, l’humour est toujours de la partie et son art de conter est toujours aussi jouissif ! Et pour notre plus grand plaisir, deux autres tomes sont déjà annoncés !