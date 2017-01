Lieux interdits : Monaco, derrière les apparences

Une des étapes incontournables de cette découverte : Le Palais Princier. Accompagnée de l'Historien et du restaurateur d’œuvres d'art, Julie nous fait découvrir quelques espaces privatisés et emblématiques du Palais comme la Bibliothèque, les Grands Appartements et la citerne sur laquelle s'est construite la demeure princière.

Direction ensuite les Caves de l'Hôtel de Paris, une des plus grandes et des plus prisées au monde mais dont l'accès est aujourd'hui encore interdit. Pas moins de 500 000 bouteilles de grands crus y sont bien gardées. C'est aussi dans les cuisines de l'Hôtel Métropole que Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde, nous a accordé en exclusivité une interview pour nous parler de son amour de la Gastronomie et de la particularité de vivre à Monaco...

Mais au-delà de ces lieux de légende, c'est véritablement au cœur de la vie monégasque que nous avons voulu plonger. Nous vous proposons donc de découvrir les coulisses des événements immanquables de la Principauté : Grand Prix de F1, Concours de Jumping International, répétitions des Ballets de Monte‐Carlo, ainsi que certains lieux plus méconnus mais qui attisent toujours autant la curiosité des voyageurs. Le Centre de Télésurveillance par exemple, où plus de 600 caméras observent nuit et jour les va‐et‐vient des passants... ainsi que les cellules de la Maison d'Arrêt de Monaco et leur légendaire vue sur la mer... De quoi vous offrir un regard neuf et décalé sur la Principauté !

A ne surtout pas manquer Vendredi 6 janvier à 20h50 sur La Une !