Lieux interdits: immersion dans les secrets de l'eau !

L'émission "Lieux interdits" vous propose un menu très rafraichissant, ce vendredi 13 janvier. De la machinerie des fontaines aux secrets des plus beaux spectacles événementiels, en passant par les thermes de Spa, les coulisses d’un barrage, l’un des plus grands aquariums du monde et une plongée en apnée au fond d’une impressionnante carrière... L'eau coulera à flots !