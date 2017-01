Caché, protégé et sous haute surveillance ! Julie Morelle entre dans l'univers des collectionneurs

Lieux interdits "Lieux interdits" a décidé de vous montrer l'or bleu comme vous ne l'avez sans doute jamais vu, dans des endroits incroyables, inconnus et pour la plupart interdits d'accès. Julie Morelle vous emmène à la découverte des eaux en bouteilles les plus chères de la planète et vous invite à suivre le trajet mystérieux de l'eau jusqu'à notre robinet. Elle vous fait découvrir les coulisses d'un océan artificiel, reconstitué en plein coeur de Paris ainsi que des magiciens qui réussissent à sculpter l'eau pour des spectacles uniques au monde. Elle vous propose de rencontrer d'étranges plongeurs qui connaissent l'eau mieux que personne et une balade dans une ville sous la ville, interdite aux habitants de la surface. Elle n'oubliera pas de dévoiler les étonnantes propriétés de l'eau qui soigne et ira à la découverte de lieux inattendus où l'on maîtrise le comportement de cette eau tellement imprévisible...