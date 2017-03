Soirée événement avec le premier épisode de la saison 2 des Héros du Gazon !

Le FC Pessoux joue contre Houyet, équipe classée 10ème au classement, pour le dernier match de la saison. Ils espèrent réaliser un miracle et ainsi impressionner leur nouveau coach… Les joueurs vont vivre leur premier entraînement avec Leo et ils vont devoir se surpasser ! Et comme de vrais pros ils vont subir des tests médicaux très poussés.