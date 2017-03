Les Héros du Gazon à la une !

Leo Van der Elst s'est également arrêté dans le studio radio de Pure, reçu par Guillaume Drigeard et Lucile Poulain ce vendredi matin. Pour cette deuxième expérience, le nouvel entraîneur du FC Pessoux a expliqué les différences entre coacher une équipe pro et une équipe amateur. Il a insisté sur les liens qui se sont créés avec les Héros qu'il a même qualifiés de "familiaux" : on gagne et on perd ensemble! A la question, s'il serait d'accord de coacher une équipe féminine, l'ex Diable Rouge s'est montré plus que réticent !