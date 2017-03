EXCLU : Les Héros du Gazon chantent sur le plateau de The Voice !

Ce lundi 27 mars, l'émission The Voice Belgique accueille des invités... surprenants ! Les joueurs du FC Pessoux, les Héros du Gazon, chantent en exclusivité un extrait de leur hymne officiel accompagnés de Martin Charlier alias "Kiki l'Innocent" !

Il y a plusieurs mois, Jean-Luc Fonck et Martin Charlier ont proposé aux nouveaux Héros du Gazon, de leur offrir un hymne officiel. Ils ont donc repris la chanson "On va gagner", composée spécialement pour les Diables Rouges lors de l'Euro 2016, et ils l'ont adaptée au FC Pessoux.

En exclusivité, les joueurs vont interpréter pour la première fois un extrait de leur hymne "Qui va gagner?" sur la scène de The Voice Belgique. Dans les vestiaires et sur les terrains, les Héros du Gazon savent mettre l'ambiance, nul doute qu'ils mettront également le feu sur le plateau de The Voice Belgique !

Rdv ce lundi 27 mars à 20h20 sur la Une !