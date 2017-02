Les Ambassadeurs à Flémalle. Des richesses méconnues.

Très étendue, la commune est l'une des plus vertes de la région et possède un vaste patrimoine. Sur les coteaux exposés au soleil de ces versants de la Meuse industrielle, les hommes ont très tôt cultivé la vigne. Ici on ne s’attend pas à priori à trouver du raisin… Et pourtant… Marie-France et Alain vont déguster les vins de Celiandre, l’un des trois vignobles de l’entité.