A Bastogne, au coeur de l'histoire ...

Armelle accueillera Michel et Simon, un grand-père et son petit-fils sur la célèbre place McAuliffe bien connue des touristes.

Le fumet du tout aussi célèbre jambon nous immergera du côté rural de cette région d’élevage. Muriel Courtois en fabrique à l’ancienne et c’est chez elle que Jean-Philippe Watteyne a choisi de prendre l’apéro.