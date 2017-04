Printemps Grandeur Nature à Nivelles

En route pour un environnement plus vert en compagnie de Vivacité et de la RTBF avec 5 étapes dans 5 villes de Wallonie et de Bruxelles où les participants/habitants ont mis la main à la pâte ! Nettoyage, défrichage et aménagements en tout genre pour améliorer la biodiversité ainsi que des ateliers ludiques pour les petits et les grands vont rythmer ces journées printanières. Chaque journée est parrainée par une personnalité médiatique et se clôture par le concert d'un artiste de renom.