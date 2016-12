Le Meilleur Coiffeur de Belgique : le 1er épisode qui décoiffe ce vendredi 23 décembre sur La Deux !

Ils ont entre 19 et 56 ans, ils proviennent de Liège, Charleroi, Arlon, Bruxelles et Namur et ils ont tous la même passion… la coiffure ! Noémie, Patrick, Elifhan, Romain, Melissa, Andrea, Logan, Charline, Oackland et Delphyne sont les dix candidats, sélectionnés parmi les 18.000 salons de coiffure du pays, qui pourront prétendre au titre de Meilleur Coiffeur de Belgique au terme de cette compétition. Pour cela, ils devront passer une à une les épreuves sous le regard exigeant du jury

Aux commandes de cette soirée décoiffante, Joëlle Scoriels veillera au bon déroulement des épreuves. Pour ce faire, elle sera entourée d’un jury au talent indiscutable, Frédéric Van Espen, le coiffeur des stars et des têtes couronnées dont la Reine Mathilde, et Cyrill Hohl, lauréat de nombreux concours internationaux, habitué des podiums et des grand rendez-vous comme le Festival de Cannes.