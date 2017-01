La finale du Meilleur Coiffeur de Belgique ce vendredi 6 janvier sur La Deux !

Ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre au titre de Meilleur Coiffeur de Belgique ! Ils sont arrivés aux portes de la finale, il leur reste trois épreuves et donc trois chances pour l'un d'entre eux de remporter la victoire. Deux invitées prestigieuses épauleront les finalistes : Lufy, youtubeuse influente (plus de 700.000 abonnés) et Laetitia Guenaou, icône de la haute coiffure française ! Les candidats devront réaliser un tuto d’une coiffure 2 en 1, coiffure qui devra être adaptée à la journée et facilement transformable en un look de soirée. Ils devront ensuite reproduire à l’identique la coiffure d’une jumelle mais sans miroir... l’autre jumelle aura été coiffée par l’icône de la haute coiffure française, Laetitia Guenaou.