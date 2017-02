Sensibilisation à la stérilisation des chats errants

Bruxelles a lancé alors une campagne de sensibilisation à la stérilisation des chats. Depuis 2014, la stérilisation, l'identification et le recensement constituaient déjà une obligation, dans le cadre d'une vente ou d'une adoption, mais il reste encore beaucoup de chats non stérilisés en vadrouille.

A Bruxelles, on compte à peu près 140.000 chats. Sachant qu’un couple de chat peut engendrer, après 5 ans, 5 000 chatons, on se retrouve donc vite avec une surpopulation. Cette surpopulation féline impossible à gérer, oblige les refuges de pratiquer des euthanasies ; un chat sur 3 accueillis en refuge en 2015. La SPA , avec le soutien de la ville peut donc capturer les chats afin de les stériliser.

La stérilisation est conseillée après six mois, à la fertilité des chats. Mais elle est possible dès huit semaines. Les résultats sont : moins d’agressivité, moins de nuisances sonores la nuit, moins de bagarres avec leurs congénères et donc moins de blessures qui peuvent s’infecter. Les chattes stérilisées ont, pour leur part, beaucoup moins de risques de développer une tumeur mammaire ou une infection utérine. Voilà toutes des bonnes raisons pour aller stériliser votre chat !

Bon nombre d’associations s’occupent des chats errants en Wallonie comme à Bruxelles, l’association Poils et Moustaches vient, sur simple demande et moyennant une participation, récupérer les chats pour les stériliser. Ou alors, il est possible de devenir membre de l’association A.D.A. ASBL qui à pour mission la stérilisation félins. Vous pouvez aussi louer du matériel pour capturer les chats errants près de chez vous afin de les stériliser.