Les poissons géants, des espèces en voie de disparition ?

Des géants des mers et d'eau douce de centaines de kilos et pouvant atteindre plus de dix mètres, il en existe de nombreuses espèces réparties dans le monde. Plus impressionnants les uns que les autres, ces poissons peuvent intriguer.

Un chercheur et biologiste, Zeb Hogan, a étudié pendant 20 ans les plus gros poissons du monde.

Voici les records de taille répertoriés par ce chercheur jusqu'à présent : le régalec (7 mètres), le calamar géant (18 mètres, 1 tonne), la galère portugaise (filaments de 50 mètres), le garpique alligator (2.5 mètres, 320 kg), l'esturgeon (7 mètres 20, 1 521 kg), le poisson - lune (1 tonne) ...

Lors de ces périples et expéditions, il a pu constater que ces poissons géants étaient de plus en plus rares, et qu'il devenait compliqué de les trouver.

C'est l'habitat de ces poissons qui est menacé ! 70% des espèces sont aujourd'hui en danger d'extinction.

Pour les poissons d'eau douce, la modification des cours d'eau empêche les poissons de se développer correctement. L'aménagement des cours d'eau en voie fluviale, la construction de barrages, la destruction des zones de reproductions, ... voilà les modifications qui ont un impact direct sur la survie de ces espèces.

Dans les mers et océans, c'est la pêche intensive qui diminue le nombre des spécimens. Pris dans les filets de pêche, ces poissons n'ont plus le temps d'atteindre de grandes tailles.

La taille de ses poissons est dépendante en général de l'environnement dans lequel le poisson évolue. Plus il aura de place et de nourriture, plus il grossira ! Pour peu qu'il ne soit pas péché avant !