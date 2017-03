Les dauphins, accro au poisson - globe ?

Rob Pilley, zoologue et producteur à la BBC, est parti pendant un an pour observer les dauphins, leur comportement et habitudes. Pendant ce périple, Rob et son équipe ont pu observer quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant.

Un groupe de cinq dauphins étaient en train de jouer avec un poisson - globe, de se le passer en utilisant leur bec. Ils étaient très délicats avec le poisson, comme s'ils ne voulaient pas l'énerver ou le blesser. Mais pour les dauphins, il ne s'agissait pas d'un simple jeu, les mammifères étaient tout simplement en train de se droguer en utilisant la neurotoxine du poisson-globe. En effet, lorsqu'ils sont en danger, ces poissons déclenchent un mécanisme de défense qui consiste à libérer dans l'eau une toxine censée éloigner les perturbateurs.

A fortes doses, cette toxine est mortelle mais à petites doses, elle a "simplement" des effets hallucinogènes. En jouant avec le spécimen, les dauphins lui font libérer cette substance qu'ils se mettent ensuite à humer. C'est la première fois qu'un tel comportement est observé chez les mammifères marins. "Les dauphins semblaient hypnotisés", comme en état de transe, a raconté Rob Pilley.

Après cela, ils ont été vus près de la surface de l'eau, comme ensorcelés par leur propre réflexion. Une fois que les dauphins avaient fini, ils ont laissé le poisson - globe s'en aller tranquillement. Au vu de leur habileté à manier le poisson, l'équipe de tournage pense que ce ne serait pas la première séance hallucinogène des mammifères.

Etant mammifères, les dauphins ont certains points communs avec les hommes. Comme nous, ils peuvent faire preuve d'un certain sens de l'humour mais aussi d'empathie et de jalousie. On peut donc aisément penser qu'ils peuvent, eux aussi, présenter une certaine faiblesse face à une substance psychotrope.