Les Bars à Chats, une mode qui nous vient d'Asie, pour ou contre ?

Le principe du bar à chats est d’héberger des chats dans un bar et des permettre aux clients de passer du temps en leurs compagnie. Les clients du bar prennent donc leur consommation avec des chats, qui sont libres d’aller et venir dans les locaux comme bon leur semble, en toute liberté.

Une règle d’or est toutefois à respecter : les clients ne doivent en aucun cas perturber les activités quotidiennes des félins, ni les nourrir à l’insu du propriétaire du bar, ni les forcer à se faire caresser ou encore à les réveiller quand ils dorment.

On dénombre actuellement deux bars à chats dans Bruxelles. Au MangaKat Café à Bruxelles, six chats dénommés Yomi, Yuki, Sophie, Luz, Lord et Domingo se baladent librement dans ce café à la déco rétro mais lumineuse et chaleureuse. Tous issus de refuges, ils ne seront pas adoptables. Les chats sont des résidents permanents. Très câlines, les six boules de poils ont tendance à venir se frotter à vos jambes. Une pièce leur est cependant réservée si elles souhaitent s’isoler, manger ou se reposer.

Le ronronnement du félin apaise et agit comme un médicament sans effet secondaire. On parle de ronronthérapie. Quand l’organisme lutte contre des situations pénibles – stress, insomnie ou anxiété – le ronronnement du chat émet des vibrations sonores apaisantes et bienfaisantes, un peu comme la musique.

Mais il faut pour autant que le chat se sente bien pour qu’il puisse ronronner. Et pour se faire, un chat a besoin de jouer, chasser, courir mais surtout, et c’est une donnée importante, ne pas être stressé ! Est – ce qu’un félin peut se plaire dans un établissement entouré d’inconnu chaque jour ? C’est la question que se pose bon nombre d’associations de protection des animaux.

Alors, selon vous, est-ce une vraie plus - value ou un argument marketing ?