Le Jardin Extraordinaire nous emmène à la découverte des poissons géants

Hyper performant, ce poisson entend tout ce qu’il se passe dans la rivière, même à des distances très éloignées. Il chasse en groupe et piège les autres espèces sous-marines pour pouvoir les attraper. Mais pas seulement : il s’attaque également aux oiseaux qui viennent s’abreuver ! En 40 ans il a colonisé toutes les rivières d’Europe et commence à être présent en Afrique du nord. En Belgique, il est possible d’en trouver de tailles très impressionnantes dans la Meuse.