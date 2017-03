Croisière en Mer Rouge

A l'aide d'un simple masque et d'un tuba, observer les dauphins est très facile. De plus, la Mer Rouge étant très salée, les nageurs flottent à la surface et n'ont qu'à juste se diriger pour observer les mammifères marins. Il n'y a pas que les dauphins, les récifs sont composés de nombreux coraux et abritent énormément de poissons et crustacés. La flore et la faune marine est riche et propose un spectacle somptueux.