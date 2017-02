Ce n'est qu'un au revoir !

Nombreuses sont les personnes pour lesquelles il est totalement inconcevable de faire partir son compagnon tant aimé à l’équarrissage. Reste donc l’incinération ou l’inhumation.

Certaines personnes ne veulent plus en entendre parler, dans ce cas, l'incinération est la solution la plus appropriée. Il existe aujourd’hui en Belgique plusieurs crématoriums pour animaux de compagnie. Le prix varie en fonction de la taille de l’animal. Entre 15 et 40 € pour un oiseau ou un hamster. Pour les chats, le prix varie de 75 à 95 €. Et de 100 à 260 € pour un chien. Beaucoup moins intime et moins chère (de 30 à 120 € en fonction de la taille de l’animal), l’incinération collective, elle se fait dans les mêmes endroits.



D'autres désirent avoir un lieu où se recueillir et ont besoin d'offrir une sépulture digne de l'amour qu'il leur portait à leur fidèle compagnon. Pour ce faire, il existe en Wallonie de nombreux cimetières animaliers. Ainsi le cimetière pour animaux de Charleroi a été créé il y a 25 ans par la Société Royale Protectrice des Animaux. Chaque animal y possède sa dalle funéraire. Certains ont même des plaques à leur effigie. Chien ou chats, tous ont été enterrés de la même manière avec le même cercueil, la même housse et à une profondeur réglementaire minimum.

Mais ce n’est pas tout ! Vous qui aimez les animaux, vous savez à quel point leur disparition peut être douloureuse. La Fondation 30 Millions d'Amis vous permet de créer une page, à travers laquelle vous pourrez témoigner votre amour, rendre hommage et faire vivre la mémoire de votre compagnon à pattes.