La réintroduction du lynx en Espagne

A cause de beaucoup de facteurs, le lynx est en voie de disparition. La destruction de son habitat, les accidents sur les routes, les persécutions directes ou encore la diminution des lapins à cause de maladie ont failli faire disparaître le lynx. C'est pourquoi un grand programme de réintroduction a été lancé et porte aujourd'hui ses fruits.

Pendant 10 ans, les acteurs du projet ont mené des actions de grande envergure destinées à restaurer l’habitat naturel du félin, connecter les deux zones occupées par les lynx, réduire le nombre d’accidents liés à la circulation automobile en construisant notamment des écoducs, sensibiliser les populations locales à la situation critique du félin, renforcer génétiquement les deux populations en transférant des individus d’une population à une autre et surtout, réintroduire le lynx dans certaines régions qu’il occupait autrefois.

Le recensement le plus récent, publié en avril 2016, montre une augmentation significative du nombre de lynx ibériques : ils sont désormais 404 à l’état sauvage et sont en pleine expansion au-delà des frontières de l’Andalousie.

Ce programme est donc un succès, mais il reste encore beaucoup de travail pour réintroduire complètement le lynx dans son milieu naturel.

