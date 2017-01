Vertigineuse Ecosse à voir ce dimanche 8 janvier

Notre voyage débutera par l’ascension du plus haut sommet d’Ecosse: le Ben Nevis. Sur la route, Tanguy y a croisé des cerfs rouges d’Ecosse. Tout en haut du sommet, le paysage n’est plus qu’entièrement minéral et offre un spectacle splendide. En redescendant dans la vallée, on fera la connaissance de Peter Bevis, un homme qui caresse le rêve de recréer la forêt écossaise d’origine. Il est le fondateur du projet Highland Titles : un projet de conservation de la nature assez étonnant. Profitant d’une loi locale, l’association échange des titres de noblesse contre des moyens financiers pour développer et enrichir la faune et flore locale. Highland Titles propose à tout un chacun d’acquérir un peu de terrain en échange d’un titre de Lord ou de Lady. L’initiative permet de préserver ces réserves naturelles des promoteurs immobiliers. Grâce à ce projet de conservation, des espèces autrefois disparues refont leur apparition.

Et maintenant que le Jardin Extraordinaire possède désormais lui aussi une petite parcelle, Tanguy Dumortier peut revêtir l’habit de lord : le kilt. Un habit traditionnel pas toujours pratique quand on rencontre les chardons, dont la fleur mauve est devenue l’emblème de l’Ecosse.