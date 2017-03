Un Jardin complètement Dingo

L'histoire du dingo en Australie remonterait à environ 3.500 ans , quand des pêcheurs indonésiens l'introduisent sur le continent. Les Aborigènes ont alors apprivoisé ce chien sauvage qui protégeait le camp et accompagnait les hommes à la chasse. Le dingo devient un animal protecteur pour le peuple indigène. Mais quelques dingos fuient les hommes et retournent à l'état sauvage et s'impose comme super prédateur. Avec l'arrivée des colons européens au 18e siècle, le dingo attaque le bétail et s'accouple avec des chiens domestiques. Il devient alors un véritable paria.