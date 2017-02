Plan de préservation de la biodiversité aquatique dans la région d'Ifrane au Maroc

La région d’Ifrane est une aire protégée au cœur du Moyen Atlas sur une superficie de 125 000 Hectares. Cette région contient la plus grande forêt de Cèdre en méditerranée. Ecosystème précieux, il abrite le plus grand nombre d’espèces de faune et de flore du pays, et trois lacs d’importance mondiale, dont le lac d’Affenourir, connu par la présence de la Tadorne Casarca, le Canard Col Vert et de nombreux rapaces. La biodiversité aquatique y est aussi abondante grâce aux quantités d’eau permanentes provenant du Moyen Atlas, où vivent les espèces de poissons telle que la Truite Fario, une espèce endémique de la région.

Mais depuis quelques années, à cause de la raréfaction des ressources en eau, la désertification, les incendies, la déforestation, les inondations et la pollution, cet écosystème est menacé.

C’est pourquoi, en lien direct avec la COP22, la conférence sur le réchauffement climatique qui a eu lieu à Marrakech en novembre dernier, une action d’écotourisme et de préservation de l’environnement aquatique de cette région a été mis en place en collaboration avec le Haut-Commissariat des Eaux et Forêts marocain ainsi qu’avec la Fédérations des Associations des Pécheurs.

Cette action, qui est un concours international de pêche du black bass – un poisson vorace et très combatif – en " No Kill ", a pour objectif de mettre en avant les engagements pris par le Maroc pour le développement d’une pêche durable face aux enjeux liés aux changements climatiques.

Les objectifs à l’horizon 2024 sont ; une augmentation de la production piscicole de 15 000 tonnes enregistrées actuellement à 50 000 tonnes, une augmentation du nombre de pêcheurs sportifs de 3 000 à 7 500, une augmentation du nombre d’alevins déversés dans les parcours de pêche de 14 millions à 30 millions et une création de 10 000 emplois directs et indirects liés à la pêche durable en eau douce et à l’aquaculture continentale.