Maroc, entre déserts et montagnes, à voir ce dimanche 19 février

Le voyage se poursuit dans le désert du Sahara : le plus grand et le plus chaud désert du monde. Seuls quelques végétaux arrivent à pousser. Même aux endroits les plus arides, des animaux arrivent à survivre : des scorpions, des insectes, des lézards ou encore des oiseaux.

Au milieu de ces étendues de sable à perte de vue, dépassent les dromadaires, un animal parfaitement adapté au milieu ! Il n'existe plus de dromadaire véritablement sauvages, aujourd’hui, ces animaux ne servent pratiquement plus qu'à transporter des voyageurs de passage... dont Tanguy, guidé par Ali.