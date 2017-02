Lever le pied, les batraciens traversent !

Une température nocturne supérieure à 7° C, un taux d’humidité élevé et un ciel couvert sont les 3 conditions nécessaires pour voir les grenouilles et leurs amis se réveiller et partir à la recherche d’un endroit propice à leur reproduction. Bien souvent, il s’agit d’une mare, un marais ou encore une zone humide. Malheureusement, les risques sont nombreux et le plus mortel est sans le moindre doute la traversée de nos routes. le trafic routier constitue la première cause du déclin de leurs populations.

Les amphibiens jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire : prédateurs des petits invertébrés, ils protègent nos cultures, et sont aussi une ressource indispensable aux quelques espèces de mammifères et d’oiseaux qui s’en nourrissent. Il est donc crucial de les protéger, particulièrement pendant la période critique de la reproduction

Les automobilistes sont donc invités à limiter leur vitesse, non seulement pour préserver les batraciens qui traversent nos routes, mais aussi pour la sécurité des volontaires qui leur viennent en aide. Alors, si vous apercevez au bord des routes des silhouettes seau à la main et gilet fluo sur le dos, levez le pied !! Ces volontaires participent à une opération de sauvetage, et si le cœur vous en dit, rejoignez-les !